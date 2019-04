È la partita del potenziale sorpasso a Liverpool, verso un altro titolo in Premier. Il Manchester City si giocherà i punti decisivi domani sera, nel recupero di campionato, contro un Manchester United ferito dopo lo 0-4 rimediato dall’Everton, ma ancora in corsa per un piazzamento Champions. Motivazioni fortissime per entrambe le squadre, ma previsioni a senso unico tra i betting analyst, nettamente dalla parte di Guardiola: all’Old Trafford la vittoria dei Citizens vola a 1,45 su Stanleybet.it, nonostante il perfetto equilibrio nei precedenti più recenti. Gli ultimi cinque incroci, in effetti, si sono chiusi con due vittorie dello United, due del City e un pareggio; il colpo da tre punti dei Red Devils stavolta pagherebbe 6,25, mentre per il segno «X» si scende a 4,75. Fortissima anche la preferenza sull’Over: il quarto risultato "alto" consecutivo nel derby (almeno tre reti complessive) , riporta Agipronews,vale appena 1,47 e va forte anche il Goal a 1,60. Sergio Aguero e Gabriel Jesus sono i grandi protagonisti nelle scommesse sui marcatori, a 1,70 e 1,80; per lo United, invece, la prima scelta è Romelu Lukaku, piazzato però a 3,50.