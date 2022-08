Ci hanno provato a sotterrare l’ascia di guerra,con dichiarazioni al miele e l’intento di mettersi tutto alle spalle.. Laha reso pubbliche lein base alla quale è stato multato e squalificato per una partita il tedesco, mentre Antonio se l’è cavata solo con una multa.- Alla sanzione si è arrivato dopo che entrambi gli allenatori hanno scritto una lettera alla Federazione per spiegare e motivare il loro comportamento. L’ex allenatore diha scritto: “"Vorrei prima di tutto scusarmi per quello che è successo, qualcosa a cui non voglio essere associato né che vorrei vedere su un campo di calcio. Quando l’arbitro ha fischiato la fine, volevo congratularmi con i miei giocatori, salutare i tifosi della mia squadra e anche quelli di casa, per cui nutro ancora tanto affetto.Gli ho porto la mano per farlo, ma lui me l’ha afferrata senza più lasciarmi andare.e mi ha spinto all’indietro, verso di lui. Ero sia sorpreso che contrariato dalla sua forza fisica. Non penso di aver reagito in modo esagerato alla sua provocazione, e anzi, date le circostanze, sono orgoglioso di quello che ho fatto.– Diversa la versione del tedesco. “Alla fine della partita sono andato dal signor Conte a stringergli la mano in segno di sportività.. Per questo motivo l’ho trattenuto e gli ho detto di guardarmi negli occhi.: io non ho reagito alla sua ostilità né l’ho insultato. Riconosco che avrei potuto comportarmi diversamente e cercare ad esempio di parlare con lui in privato, e per questo mi scuso".– Dopo aver letto le motivazioni dei due, ecco che La Federazione ha comminato la sanzione maggiore a Tuchel in quanto "è stato il suo comportamento a dare inizio al tutto:È piuttosto chiaro -continua la FA - che sia stato Tuchel ad iniziare l’alterco, trattenendo la mano di Conte e impedendogli di andare oltre. Non lo avesse fatto, è evidente che né il confronto tra i due, né l’affollamento che ne è seguito, avrebbero avuto luogo. Strette di mano veloci tra due allenatori sono comuni nel calcio, soprattutto in partite di cartello, eConte è stato letteralmente trascinato nel confronto con Tuchel, a cui a - sì - reagito in modo aggressivo, ma senza superare i limiti, considerate le circostanze. Anche il comportamento successivo di Conte è riconducibile al confronto iniziato da Tuchel, che merita per questo la sanzione più grave”.