La rimonta in Champions contro il Psg mette le ali al Manchester United, che domenica tornerà in campo per la Premier con un’altra sfida di lusso. Stavolta i Red Devils saranno all’Emirates, contro un Arsenal che da inizio campionato ha perso una sola volta davanti al suo pubblico, conquistando dodici vittorie in quattordici partite. Eppure, dopo l’impresa al Parco dei Principi, la quota per Solskjaer e i suoi è incoraggiante: il «2» è offerto a 2,95 sul tabellone Stanleybet.it, poco più in alto rispetto al 2,30 dell’«1», mentre il pareggio è dato a 3,50. Lo United, d’altra parte, è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide con i Gunners, tra Premier e Fa Cup, mentre Emery e i suoi arrivano dal brutto ko in Europa League contro il Rennes. L’Over e il Goal sono state le altre costanti dei quattro incroci più recenti: un’altra partita da almeno tre reti complessive, riporta Agipronews, è favorita anche stavolta, a 1,63, mentre la scommessa su entrambe le squadre a segno pagherebbe 1,52. A fine gennaio il testa a testa in Fa Cup è finito 3-1 per i Red Devils: lo stesso punteggio ora si gioca a 21,00, ma in prima fila sul tabellone del risultato esatto ci sono il 2-1 a 8,75 e l’1-2 a 10,00.