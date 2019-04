Venti punti di distacco in classifica sono tanti, il divario attuale tra Arsenal ed Everton mette i Gunners avanti anche nei pronostici per la gara di domenica sera, nonostante giochino in trasferta: gli analisti di Snai valutano il successo ospite a 2,30, sono inoltre sei le gare consecutive senza sconfitte per gli uomini di Emery, che puntano a consolidare la classifica. Due vittorie consecutive - l’ultima sul terreno del West Ham - hanno invece ridato fiato all’Everton, che quest’anno in casa ha lasciato parecchi punti agli avversari: un successo dei Toffees volta più alto a 2,95, mentre il pari è un rilancio da 3,60. Negli scontri diretti più recenti, quattro le vittorie consecutive per l’Arsenal, l’ultima a settembre per 2 a 0, per un successo dell’Everton si deve risalire a dicembre del 2016, quando finì 2 a 1, un finale che oggi nella lavagna del risultato esatto pagherebbe 11 volte la giocata, mentre l’offerta più bassa, 7,00, è riservata al pareggio per 1 a 1. Per i quotisti gara da Over, un finale con almeno tre reti si gioca a 1,65. Vale 1,53 invece il Goal, con l’Arsenal che ha segnato nelle ultime nove gare di campionato e l’Everton che è andato in rete nelle ultime tre gare di fila, l’ultima prestazione a secco di gol è stato il derby con il Liverpool capolista, finito per 0 a 0.