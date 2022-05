Il gol nel finale di Dominic Calvert-Lewin ha consegnato all'Everton di Frank Lampard una soffertissima salvezza, dopo una stagione tribolata e tante difficoltà dentro e fuori dal campo. Per cui, dopo la rimonta mozzafiato di stasera ai danni del Crystal Palace, da 0-2 a 3-2, i tifosi dei Toffees hanno invaso il campo di Goodison Park per festeggiare in maniera sfrenata la permanenza nella categoria.