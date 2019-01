Il gol decisivo di Sanè riapre la Premier League: il Manchester City batte 2-1 il Liverpool, alla prima sconfitta in campionato, e si porta nuovamente in seconda posizione, a -4 dai Reds. Un risultato che riaccende la sfida anche nelle quote dei bookmaker: la squadra di Klopp rimane favorita per il titolo, ma dopo il ko di ieri la quota è passata da 1,54 a 1,80 sul tabellone 888sport.it. Tendenza opposta per l'offerta su Guardiola, che pure in questo caso accorcia le distanze con il taglio da 2,80 a 2,20. La sfida, almeno secondo i betting analyst, si chiude qui, visto che il Tottenham (terzo in classifica a -6 dalla vetta) è lontanissimo a 21,00, mentre per il Chelsea si arriva addirittura a 100 volte la posta.