Ormai è prassi: ogni società di calcio, almeno di alto livello, ogni anno produce un nuovo kit di magliette. Un fatto normale, nell'epoca del merchandising e dello sport-business. Ma in Premier League c'è chi ha fatto una scelta diversa. Parliamo della neopromossa Brentford, che per il 2022-23 cambierà seconda e terza divisa, ma come prima maglia terrà la stessa di questa stagione.

IL MOTIVO - Una scelta particolare, così spiegata dall'amministratore delegato del club Jon Varney: "Ora che gli introiti sono aumentati grazie alla partecipazione al massimo campionato inglese, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso per ridurre un po' l'impatto ambientale." Come precisa la Gazzetta dello Sport, la maglia del Brentford è prodotta dalla Umbro e costa circa 50 euro.