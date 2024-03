Premier, il Liverpool segna al 99' e il patron del Nottingham Forest Marinakis insegue l'arbitro nel tunnel

Tutto il mondo è paese. Anche in Inghilterra e nel campionato più glamour al mondo, la Premier League, è un momento complicato per gli arbitri. Contestati, criticati e persino... rincorsi. L'ultimo episodio che sta facendo discutere i media oltremanica si è verificato in Nottingham Forest-Liverpool, gara della 27esima giornata, disputatasi ieri. Dopo 90' combattuti e in equilibrio, la squadra ospite passa in pieno recupero (al 99', a fronte di 8' di recupero concessi) con una rete di Darwin Nunez, un gol fondamentale per la squadra di Klopp che così prosegue la sua marcia in vetta.



CAOS - Ma una rete che scatena anche le proteste del Forest e, in primis, del suo patron, il vulcanico Evangelos Marinakis. Secondo quanto riportano i media britannici infatti il magnate è stato trattenuto dalla sicurezza dopo essere sceso in campo, rincorso e affrontato l'arbitro Paul Tierney nel tunnel del City Ground. Il motivo della protesta della squadra di casa, in piena lotta per non retrocedere, è presto detto. Prima del gol infatti Tierney aveva interrotto il gioco quando il Forest stava attaccando a causa di un infortunio alla testa di Ibrahima Konate. Il direttore di gioco aveva poi fatto ricominciare, scodellando il pallone per il Liverpool che era ripartito e aveva segnato in extremis. Il gol ha scatenato furiose proteste in campo e l'allenatore Steven Reid è stato espulso.



FOLLE CORSA - Reid e Marinakis hanno quindi inseguito l'arbitro Paul Tierney e il quarto uomo Graham Scott fino agli spogliatoi a loro dedicati, urlando reiteratamente: "Rispettate i giocatori! Queste cose accadono ogni settimana contro di noi!". È qui che Marinakis è stato frenato e allontanato dalla sicurezza.