Mia, attrice hard e grande tifosa del, si trova a Londra dove, ha rivelato, sta lavorando a un progetto in qualche modo legato alla Premier League. Questo il messaggio postato su Instagram: "Le riprese del primo giorno a Londra sono state un successo. Non vedo l'ora di annunciare quello a cui sto lavorando", il tutto accompagno dall'hasthag Premier League e F..k you ref.