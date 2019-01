Sfida in zona Champions nella 23esima giornata della Premier League. All’Emirates si gioca il derby di Londra tra l’Arsenal, quinto con 41 punti, e il Chelsea, quarto a quota 47. Il bilancio degli ultimi dieci precedenti è leggermente a favore dei Gunners (4 vittorie contro le 3 dei Blues e i tre pareggi) ma la situazione di classifica fa preferire la squadra di Sarri agli analisti di Microgame che danno il «2» a 2,30, a 3,45 il pareggio e a 296 il successo dei padroni di casa. Entrambe le squadre hanno un buon feeling con il gol: l’Arsenal ne ha segnati 46 (due a partita, praticamente) il Chelsea 40. Una gara da Over, riferisce Agipronews, con almeno tre marcature, viaggia a 1,60. Quanto ai bomber da una parte è Pierre-Emerick Aubameyang (14 gol stagionali) il nome più caldo a 2,05, dall’altra, in attesa di conoscere gli sviluppi dell’affaire Higuain e il futuro di Morata, è Eden Hazard a guidare il pronostico: il suo 11° gol in Premier vale 2,17.