La nuova Premier sul mercato

L'estate non è finita, ma in Inghilterra è tempo di lasciarsi alle spalle spiaggia e ombrellone:. Al via la stagione 2022/23 del campionato più ricco e affascinante del mondo, ad aprire il nuovo anno calcistico l'anticipo del venerdì tra l'e l'ex, allenatore del; sabato tocca al, mentre per vedere i campioni in carica delbisogna attendere il posticipo di domenica.: i Reds di Klopp restano la prima rivale per i campioni in carica e il primo segnale lo hanno dato vincendo il primo scontro diretto della stagione, il Community Shield. Alle loro spalle ai blocchi di partenza si presenta un quartetto di tutto rispetto:e la coppia, pronti a tutto anche per ritrovare un posto in Champions League. Attenzione poi ai volti nuovi della Premier: le neopromosse(retrocesse Burnley, Watford e Norwich) si sono mosse in modo interessante sul mercato e sono pronte al tutto per tutto per difendere la categoria.- E parlando di mercato, non si può fare a meno di sottolineare come per la Premier sia stata. Chi ha salutato, comee tornato all'Inter, ma soprattutto chi è arrivato per arricchire ulteriormente il campionato britannico.: 60 più bonus alla firma e commissioni per il norvegese approdato dal Borussia Dortmund alla corte di Guardiola, 75 più 25 di bonus per il solo cartellino dell'uruguaiano, passato dal Benfica ai Reds per far dimenticare l'addio di. Punte di diamante, in una sessione che ha visto Londra come una vera e propria calamita per attaccanti di lusso: ilsi è assicuratodall'(58 milioni), ilha investito su(56,2 milioni) e l'ha puntato tutto su(52,2 milioni), senza dimenticare ilche ha speso ben 36,6 milioni più 6 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita per strappareal Sassuolo. Investimenti da urlo, non sono da meno le squadre più in basso in classifica: ilha pescato in Francia, prelevandodal Bordeaux (13 milioni), hanno invece saccheggiato la Bundesliga ildalper 16,7 milioni) e soprattutto il, che ha scelto(20,5 milioni all') come bomber per la salvezza.Haaland e Nuñez i colpi più ricchi,complessivamente dai Gunners per ridurre il gap con il duo di testa e riconquistare la Premier,(a loro vanno aggiunti i 35 milioni versati al Porto per, mentre il portieree il gioiellinosono costati circa 10 milioni). E proprio gli Sky Blues di Manchester si rivelano, a sorpresa,dai grandi addii. Il mercato, però, è ancora aperto e il primato dell'Arsenal rischia seriamente di essere effimero: al City (108,75 milioni spesi finora) manca ancora un terzino; il Tottenham di Conte (finora 102 milioni) che pensa ae trattacon l'Udinese (affare da 25 milioni bonus compresi); ma soprattutto il Chelsea, che ha finora speso circa 121,3 milioni (ultimo acquistoper 18 milioni più 6 di bonus) ma sta tentandoe sta lavorando all'acquisto diper oltre 60 milioni, mosse che proietterebbero i Blues in cima alla classifica. Attenzione poi nella parte della classifica a chi spinge per risalire:per un quintetto di lusso, Aaronson-Sinisterra-Adams-Kristensen-Roca; non da meno iltra Awoniyi, Williams, Mangala, Niakhaté, Biancone, Richards, Toffoolo e O'Brien per presentarsi al meglio ai blocchi di partenza. C'è chi poi resta fermo e deve ancora muovers, comeche perde una colonna come Schmeichel, l'che non ha sostituito Richarlison o ilche si è fermato dopoma promette ancora scintille in attacco.- C'è grande attesa, poi, per quello che sarà il vero e proprioha lasciato i Blues, ma l'addio del magnate russo è stato rapidamente assorbito con l'arrivo del nuovo proprietarioche ha già dato la sua impronta. Tuchel ha perso un giocatore mai realmente integrato comee pedine invece preziose come, ma la proprietà si è fatta 'perdonare' regalandogli rinforzi di pari valore:davanti,in difesa aspettando ulteriori ritocchi nel reparto arretrato. La vera svolta, però, è data dalla: i 24 milioni investiti per battere la concorrenza di Milan, Barcellona e PSG su(nonostante avesse un solo anno di contratto residuo con l'Aston Villa) sono un segnale forte, così come la scelta di spendere 10 milioni per il portiere statunitense(lasciato in prestito a Chicago fino alla fine del 2022). E non finisce qui, perché i fari restano puntati anche su, stellina dell'che il Chelsea ha identificato come profilo ideale per il centrocampo del futuro.- La Premier riparte, ma non poteva mancare ai blocchi di partenza un caso.. Il portoghese ha deciso da mesi di cambiare aria, a 37 anni non vuole perdere tempo e cerca un club che gli permetta di giocarsi ancora la Champions League, cosa che ilnon può fare avendo concluso la scorsa stagione al sesto posto, qualificandosi dunque per l'Europa League. CR7 però è sotto contratto con i Red Devils per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2023, e la dirigenza ha fatto capire a più riprese di non avere alcuna intenzione di perdere il portoghese dopo il grande ritorno (e la partenza dolorosa - economicamente e dal punto di vista dell'immagine - di). Lo United lavora per convincere Ronaldo e il suo procuratore Jorge Mendes a cambiare idea, lo fa parlando con i due e portando avanti un mercato importante: per sistemare la difesa sono arrivatidall'Ajax (57,4 milioni) edal Feyenoord (15 milioni), a centrocampoe si continua a lavorare sudel Barcellona edella Lazo, mentre in attacco si guardadel Salisburgo. Mosse che finora non hanno assolutamente convinto l'asso portoghese, che continua nelle sue schermaglie. Dopo i ritardi nell'aggregarsi al gruppo,, un gesto "" come lo ha definito il tecnico. CR7 e lo United ai ferri corti e quasi separati in casa, ma anche trovare una soluzione in uscita non è semplice perché l'ingaggio è pesante eile l'lo hanno fatto sonoramente, ilpiù sommessamente. Nessuno si è fatto avanti concretamente, resta in piedi la pista romantica di un ritorno a Lisbona, allo, ma anche questa è complicata per le cifre dell'operazione. E allora si arriva così all'inizio della Premier, con il caso Ronaldo ad agitare le acque in casa United, per un'altra stagione che si preannuncia già turbolenta per i Red Devils.: Arsenal, 132,06 milioni di euro: Manchester City, 160 milioni di euro: Darwin Nunez al Liverpool, 75 milioni di euro (più 25 di bonus)