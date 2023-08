Finalmente si ricomincia. Dopo l'antipasto di ieri sera, con il ritorno in campo del Manchester City di Pep Guardiola fresco vincitore del Treble, contro il Burnley, e in attesa delle gare di domani, con il big match Chelsea-Liverpool, oggi in scena altre sei partite della Premier League, valide per la prima giornata: il campionato inglese parte forte, con l'Arsenal, vice campione e neo-vincitore della Supercoppa proprio contro i Citizens, che alle 14, con mezz'ora di ritardo per problemi relativi all'accesso degli spettatori, riceve all'Emirates Stadium il Nottingham Forest, salvatosi nelle ultime giornate la scorsa stagione. Alle 16 altre quattro partite: il Brighton di Roberto De Zerbi esordisce in casa contro il Luton neopromosso, mentre West Ham e Fulham sono ospiti rispettivamente di Bournemouth ed Everton. Lo Sheffield United, altra neopromossa, ospita il Crystal Palace di Roy Hodgson, mentre alle 18.30 grande attesa per il debutto del Newcastle e di Sandro Tonali, a St James Park contro l'Aston Villa, una delle candidate alle coppe europee.





