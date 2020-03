Dopo le partite di ieri e in attesa del derby di Manchester delle 17.30 e del Monday Night di domani tra Aston Villa e Leicester, continua oggi pomeriggio alle 15 la 29esima giornata di Premier League, con la sfida di Stamford Bridge tra il Chelsea di Frank Lampard e l'Everton di Carlo Ancelotti, ex mai dimenticato nella Londra dei Blues: i padroni di casa, reduci dal brutto ko di Champions, vogliono mantenere la quarta posizione e il vantaggio sulle inseguitrici, allungando proprio sui Toffees, che non vincono da due gare e hanno l'ultima chance di non perdere il treno Champions.