Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi alle 17 il programma della 18esima giornata di Premier League: al Goodison Park di Liverpool si affrontano Everton e Tottenham, sfida tra i due tecnici Marco Silva e Mauricio Pochettino. Gli Spurs cercano la quarta vittoria di fila per portarsi a meno due dal City secondo e sconfitto ieri in casa dal Crystal Palace ma soprattutto per portarsi a più cinque sul Cheslea e sull'Arsenal, rispettivamente quarto e quinto, mentre i Toffees vogliono tornare al successo dopo quattro giornate.