Non solo Serie A, anche laè senza sosta. Dopo i recuperi e la prima giornata post lockdown, si riparte subito con il programma del, che comincia stasera e termina giovedì sera con il big match tra Chelsea e Manchester City.presso ilCity Stadium, i padroni di casa guidati da Brendanvogliono riprendere a volare dopo l'1-1 in extremis conto il Watford e conservare il terzo posto a + 3 proprio sui Blues di Lampard, che a fine stagione significherebbe Champions League: di fronte il, reduce da due risultati utili di fila e a + 5 sulla zona rossa.invece ildi Josè, dopo il pari con il Manchester United, riceve ilall'Hotspur Stadium, in uno dei derby più caldi e delicati di Londra, visto il momento no delle due squadre: i padroni di casa non vincono da quattro gare (due pari e due ko), sono sprofondati all'ottavo posto e vedono l'Europa League a 4 punti di distanza e la Champions ormai a 9, mentre gli Hammers sono in piena lotta per non retrocedere, al quartultimo posto della classifica.