Ultimo recupero in Premier League prima del gran finale in programma domenica pomeriggio. La sfida del London Stadium, tra due squadre che non hanno obiettivi di classifica, con lo United in Champions e gli Hammers salvi, finisce 0-0 ma non mancano le emozioni. Nel primo tempo l'undici di Mourinho gioca meglio, Adrian è bravo a dire di no a Sanchez e Lingard, Shaw colpisce il palo, dall'altra parte del campo l'ex Inter Joao Mario sfiora il vantaggio. Nella ripresa cresce il West Ham che va vicino al gol con Anautovic. Nel finale scoppia una rissa tra Noble e Pogba, il direttore di gara sventola solo due gialli. L'ultima chance è di Lanzini, la cui punizione finisce alta. Dopo il fischio finale scoppia la pace tra Pogba e Noble: in campo era solo trance agonistica.