Dopo la settimana di coppe europee, tornano a partire da oggi i massimi campionati europei: alle 21 al Leicester City Stadium i padroni di casa allenati da Brendan Rodgers affrontano il Newcastle di Rafa Benitez, nell'anticipo della 34esima giornata di Premier League. le Foxes vogliono la quinta vittoria consecutiva e blindare il settimo posto, alle spalle delle big e necessario per andare in Europa qualora il Watford non vinca l'FA Cup, mentre i Magpies, che non vincono da tre turni, vogliono mettere al sicuro la salvezza, dato che hanno sette punti di vantaggio sul Cardiff penultimo ma anche una partita in più.