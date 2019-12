Re Carlo is back. Dopo l'inizio di stagione tormentato con il Napoli, chiuso con il prematuro addio, Ancelotti è tornato in Inghilterra come nuova guida dell'Everton. L'ex allenatore del Chelsea (squadra con la quale il tecnico italiano vinse dal 2009 al 2011 una Premier, un Community Shield e una FA Cup) ha attraversato di nuovo La Manica per rilanciare i Toffees, grande delusione del calcio british con appena 19 punti in 18 partite di campionato. Ancelotti quindi non mangerà il panettone, ma non perché è rimasto senza squadra, ma per il semplice motivo che in Inghilterra il calcio non si ferma mai, neanche a Natale. Nel Boxing Day ci sarà quindi il primo esame per Ancelotti che con il suo Everton è nettamente favorito contro il Burnley e sono promettenti le quote con il segno "1" a quota 1,70, si legge in una nota, secondo Agipronews.