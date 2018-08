Chi di voi non ricorda la leggendaria ""? Quel gruppetto di giovani ed aitanti calciatori che trascinò - a cavallo dei mitici anni novanta - il Manchester United sul tetto d'Inghilterra (e anche d'Europa). Per quei pochi di voi che ancora non abbiano messo bene a fuoco,: ognuno di loro - compreso il più famoso della nidiata, David Beckham - diede il proprio contributo affinché lo United dominasse in lungo e in largo. La data 1992 indica l'anno in cui questi fenomeni trascinarono le giovanili dei "Red Devils" alla conquista della prestigiosa FA Youth Cup (la FA Cup riservata ai ragazzi), indossando per la prima volta quella fiammante divisa rossa da cui non si sarebbero mai più separati., proprio grazie a quei talenti sbocciati improvvisamente come primule in primavera. Tra questi trofei vinti si può scorgere anche l'ossessione juventina, la celebre "coppa dalle grandi orecchie". Molti di voi ricorderanno a tal proposito la finale al di Champions del '99 contro il Bayern Monaco nella splendida cornice del "Camp Nou": le reti di Solskjær e Teddy Sheringham rimontarono proprio sulla sirena il primo ed effimero vantaggio tedesco.Oggi quei bravi ragazzi - no, non è un riferimento al film capolavoro di Martin Scorsese - hanno qualche capello bianco in più, dovuto alle stagioni che passano inesorabili, ma le ambizioni sono rimaste quelle di un tempo. Un tempo in cui correvano dietro ad un pallone e facevano godere folle di tifosi festanti e pronti a tutto pur di assicurarsi il proprio "posto al sole": birra fresca in una mano, un ipercalorico (e delizioso) "meat pie" nell'altra, seggiolino in prima fila al mitico "Old Trafford" e rutto libero (ah no, quello era Fantozzi!).: sono ancora grandi amici, ridono, scherzano, vanno allo stadio assieme, soltanto che...Salford è una ridente città di quasi centomila abitanti situata nel Greater Manchester ("Grande Manchester"), area metropolitana dell'Inghilterra settentrionale. Questa piccola cittadina - distante un tiro di schioppo da Manchester (circa tre miglia) - è in rapida espansione, proprio come la squadra locale: il Salford City Football Club. "The Ammies" - questo il loro particolare nickname, derivato dalla denominazione originale del club: "Salford Amateurs" - sarebbero rimasti a marcire nelle paludose serie minori se non fossero intervenuti i membri della "Classe del 1992"."Ma com'è possibile? 10, moltiplicato per i 5 co-proprietari, fa 50! E il restante 50?" Giusta osservazione, carissimo lettore. Ma ci arriveremo, se avrai pazienza di continuare la lettura di questo articolo.che giocano a calcio nei ritagli di tempo che il lavoro concede loro: c'è chi fa il meccanico, chi il salumiere; altri fanno gli impiegati, i banchieri, gli elettricisti;Sì, perché Salford - come Liverpool, Manchester, Sheffield, insomma le realtà urbane del nord - è una realtà poggiante sull'industria (soprattutto acciaio) e i cui abitanti, operosi ed intraprendenti, si danno un gran da fare.Quando venne acquistata da Giggs & Friends, il Salford City militava nella "Premier League Division One", ottavo livello della gerarchia calcistica inglese. Un paragone alle nostre latitudini? Il campionato di Prima Categoria.Nella stagione succitata, dopo un inizio di stagione complicato, il club allenato da Bernard Morley ottenne un'insperata promozione al primo colpo nella "Premier League Premier Division", che equivale (sempre molto approssimativamente) al campionato di Promozione italiano.(Serie D), a cui prenderà parte dal prossimo sabato con l'onore/onere di favorita assoluta. Per inciso, la "D" inglese non è divisa in gironi territoriali come da noi: vi è un'unica classifica e al termine della stagione soltanto due club ottengono la promozione nel professionismo. Avrete facilmente intuito quanto sia difficile scalare la piramide del british football. Ed avrete capito altrettanto velocemente quali sforzi - economici in primis - abbiano fatto i co-proprietari ex campioni del Manchester United per raggiungere i propri obiettivi: ma arriveremo anche a questo. Prima vorrei riprendere il discorso sulle quote societarie lasciato aperto in precedenza., magnate singaporiano dal patrimonio stimato in 2.5 miliardi di dollari, proprietario degli spagnoli del Valencia.(e direi che ci siamo, essendo la League Two ad una sola categoria di distanza); nientepopodimeno che(sì, avete capito bene!)Degli ottimi argomenti, che hanno spinto Peter Lim e i suoi soci a non badare a spese.Spese che recentemente hanno fatto storcere il naso a non pochi addetti ai lavori, intimoriti dalla crescita del Salford City e, al contempo, infuriati (e un po' invidiosi) per l'ingente disponibilità economica del club. Una società che si rispetti non può prescindere da uno stadio all'altezza. Ed eccovi accontentati:(in Inghilterra non si scherza su tali questioni), che farebbe invidia alle nostre squadre professionistiche...figurarsi a quelle dilettantistiche, che uno stadio così se lo sognano!L'escalation di critiche nei confronti della politica gestionale del Salford City ha subito un'impennata dopo il recente calciomercato.: spiccano- trequartista ventiseienne protagonista assoluto del Peterborough United, squadra militante in League One (ex "Serie C1") - e soprattutto l'irlandese, proveniente dall'Aberdeen (massimo campionato scozzese!) al quale è stato offerto un contratto da 4 mila sterline settimanale, cifra stratosferica ed illogica a questi livelli. A questi due veri e propri fuoriclasse per la "National League" si sono aggiunti anche, esperto centrale difensivo preso dal Fleetwood (più di 500 presenze tra i pro) e, anch'egli con molti anni tra Championship, League One e League Two sul groppone.Per farvi rendere l'idea - fatte le debite proporzioni - si potrebbe azzardare un parallelismo con il nostro paese: è come se la Folgore Caratese (Serie D, girone B, in mano al mitico Michele Criscitiello di Sportitalia) comprasse in un colpo solo Terzi ed "El diablo" Granoche dallo Spezia, oppure Ardemagni e D'Angelo dall'Avellino. Capite bene che, con elementi del genere, la squadra lombarda vincerebbe il girone a mani basse: ed è proprio ciò che farà quasi certamente il Salford City, centrando così l'obiettivo della League Two (ex "Serie C2" italiana) in anticipo di due anni rispetto alla tabella di marcia. Poi,, una meta irraggiungibile, e che ora invece appare come un puntino all'orizzonte che diventa sempre più grande man mano che il naufrago si avvicina alla sua isola di salvezza.Invio un appello a tutti voi: se un giorno il Salford City dovesse realmente centrare l'obiettivo della Premier League, ricordatevi di questo articolo-profezia e rendetene il giusto omaggio attraverso una piccola donazione al mio IBAN. Scherzi a parte, quei bravi e talentuosi ragazzi della "Classe del '92" hanno fatto già più di quanto fosse in loro potere, ma è la loro sfrenata ambizione a muoverli e a guidarli verso il loro sogno nel cassetto: tornare ad "Old Trafford", il "Teatro dei Sogni", a casa loro, guidando il Salford City alla conquista del derby cittadino contro il Manchester United. Una rivisitazione pallonara dell'episodio biblico di "Davide e Golia". Un sogno forse irrealizzabile. Ma, come diceva il filosofo Arthur Schopenhauer:per essere il vincitore della classifica generale e non solo. 