Premier League: Arsenal-Crystal Palace LIVE

Redazione CM

Torna la Premier League, con la 21esima giornata. Alle 13.30 tira su il sipario l'Arsenal, che affronta il Crystal Palace, in uno dei derby di Londra. La squadra di Arteta, che ha speso gli ultimi giorni a Dubai per la preparazione invernale, cerca un successo per raggiungere il secondo posto e il Manchester City, lontano tre punti (guida la classifica il Liverpool, con 45 punti). Il Palace, che ha 21 punti e solo cinque lunghezze sul Luton, terzultimo e a oggi retrocesso, cerca il secondo successo dopo quello contro il Brentford, che ha messo fine a una striscia di otto partite senza vittorie.



Alle 18.30 è il turno proprio delle Bees di Thomas Frank, che ritrovano Ivan Toney dopo la lunga squalifica per calcioscommesse (ultimo match giocato contro il Liverpool 259 giorni fa). Contro il Nottingham Forest ci sono in palio punti pesanti per la salvezza.