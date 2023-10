L'8ª giornata di Premier League si chiude con il botto: alle 17.30 c'è il big match tra Arsenal e Manchester City. Una partita che mette in palio punti pesantissimi per la vetta della classifica: i Gunners di Arteta sono ancora imbattuti a quota 17 punti e possono agganciare il Tottenham, gli Sky Blues di Guardiola invece di punti ne hanno 18 ma arrivano dal ko contro il Wolverhampton nel turno precedente.



Il Manchester City ha vinto le ultime 7 partite giocate all'Emirates Stadium, unica squadra nella storia della Premier a riuscire in questa impresa, ma non solo: tra casa e trasferta, gli Sky Blues hanno vinto ciascuno dei 12 precedenti in campionato contro l'Arsenal.



Calcio d'inizio alle 17.30, su Calciomercato.com la diretta di Arsenal-Manchester City.