Se il primo test contro il Tottenham è stato fallito senza appello, la trasferta di questo pomeriggio all'Emirates, nella casa dell'Arsenal, è già un esame da non sbagliare per il Manchester United di Erik ten Hag. La sfida contro i vice-campioni di Inghilterra rappresenta molto però anche per gli uomini di Arteta, chiamati a rispondere dopo il beffardo pari col Fulham per non perdere subito contatto dalla capolista Manchester City.







Alle 17.30 si rinnova la rivalità tra due squadre storiche, desiderose di tornare a comandare in Premier League, arrivata al quarto turno: l'Arsenal è imbattuto nelle ultime 5 partite contro i Red Devils sul proprio campo e dal canto loro i mancuniani hanno vinto soltanto una delle ultime 10 partite disputate contro squadre londinesi (3 pari e 6 sconfitte). Giocatori da tenere d'occhio: Bukayo Saka ha segnato gol in tre scontri diretti consecutivi, gli ultimi due dei quali tra l'intervallo e il 60° minuto; il compagno di nazionale Marcus Rashford ha segnato tre gol contro i Gunners la scorsa stagione.