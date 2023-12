Dopo il pareggio tra Crystal Palace e Brighton consumato nella sfida di ieri, va avanti la Premier League. Alle 21 scendono in campo Aston Villa e Sheffield United, nel match valido per la diciottesima giornata. Un'occasione irrinunciabile per i Villans guidati da Unai Emery, che giocando in anticipo rispetto a Arsenal e Liverpool (che tra l'altro si affronteranno domani nello scontro diretto alle 18.30) possono provare il sorpasso e portarsi sorprendentemente in vetta alla Premier League per una notte.