Premier League: Bournemouth-West Ham LIVE, Lopetegui a rischio

Non solo Serie A. Nel Monday Night in campo anche la Premier League, con il posticipo della 16esima giornata: alle 21 al Vitality Stadium il Bournemouth di Andoni Iraola, lieta sorpresa del campionato inglese, settimo in classifica a quota 24 punti, reduce da tre vittorie di fila e a -4 dalla zona Champions, riceve il West Ham del criticato Julen Lopetegui, già sulla graticola a causa di una prima parte finora molto altalenante, che ha relegato il club nella parte bassa della classifica.