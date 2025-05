Getty Images

Premier League: Brighton-Liverpool LIVE alle 21

18 minuti fa



Penultima giornata di Premier League, con il Monday Night in scena alle 21 e valido per la 37esima giornata di campionato inglese: niente da chiedere al Falmer Stadium per i padroni di casa del Brighton di Fabian Hurzeler, fuori dalla lotta per le coppe europee, e i campioni del Liverpool di Arne Slot, a quota 83 punti.