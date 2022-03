Nel recupero della 22esima giornata di Premier League, il Leicester ha faticato molto in casa del modesto Burnley, ma le reti di Maddison e Vardy nella parte finale dell'incontro sono state sufficienti ad aver ragione dell'avversario.Le Foxes, poco sotto la metà della classifica, incamerano tre punti importanti, mentre il Burnley resta invischiato nella lotta per non retrocedere.