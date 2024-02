Premier League, cambia la classifica: ridotta la penalizzazione dell'Everton

Redazione CM

Cambia la classifica della Premier League. Il motivo? E' stata ridotta la penalizzazione inflitta all'Everton.



A metà dello scorso novembre, i Toffees di 777 Partners erano stati sanzionati dalla Football Association con 10 punti di penalità per aver violato le regole del Fair Play Finanziario. In particolare, era stata contestata una violazione "delle regole di profitto e sostenibilità", a seguito del deferimento che era già avvenuto a marzo.



RIDOTTA LA PENALIZZAZIONE - Come riferito da The Athletic, in seguito all'udienza di appello di una commissione indipendente, la penalizzazione inflitta all'Everton è stata ridotta da 10 a 6 punti. Di conseguenza, i Toffees salgono a 25 punti guadagnando punti sulla zona retrocessione.





LA CLASSIFICA



Liverpool 60 (26)

Manchester City 59 (26)

Arsenal 58 (26)

Aston Villa 52 (26)

Tottenham 47 (25)

Manchester United 44 (26)

Brighton 39 (26)

Wolverhampton 38 (26)

Newcastle 37 (26)

West Ham 36 (25)

Chelsea 35 (25)

Fulham 32 (26)

Crystal Palace 28 (26)

Bournemouth 28 (25)

Brentford 25 (25)

Everton 25 (26)*

Nottingham Forest 24 (26)

Luton 20 (25)

Burnley 13 (26)

Sheffield United 13 (26)



* penalizzato di 6 punti