Obiettivo non fallire. Il Chelsea è di scena in Galles, contro un Cardiff City terzultimo, a caccia di punti salvezza. I Blues non fanno sconti e rispondono al Manchester United, vittorioso ieri contro il Watford: finisce 2-1 in rimonta grazie ai gol di Azpilicueta e Loftus-Cheek. La squadra di Sarri torna a -1 dal quarto posto che vuol dire Champions League.