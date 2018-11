Il Chelsea di Maurizio Sarri arriva da grandissimo favorito al derby di Premier contro il Crystal Palace: 16 punti separano le due squadre e la differenza si vede nel pronostico. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it i Blues sono a 1,25 appena, mentre si sale a 5,80 per il pareggio. Quota 11 per il colpo del Crystal Palace che non vince dallo scorso 25 settembre, ma contro il Chelsea ha conquistato il successo in due degli ultimi tre scontri diretti. Sempre dall'archivio statistico: gli ultimi tre precedenti si sono conclusi con il risultato di 2-1, per l'una o dell'altra. Un finale del genere è dato a 8,00 a favore del Chelsea, sale a 30,00 a vantaggio degli ospiti.