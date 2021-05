C’è uno dei tanti derby di Londra questa sera in programma per la 36a giornata di. Uno dei più prestigiosi: di fronte ci sono ildi Tuchel, finalista di Champions League, e l’di Arteta, eliminato in semifinale di Europa League. Isono quarti a 64 punti, a +6 sul West Ham, +7 sul Liverpool e +8 sul Tottenham; davanti c’è il Leicester a 66, poi lo United a 70.(all’ottavo posto c’è l’Everton di Ancelotti a 55, poi il Tottenham). Una partita dunque molto importante per le ambizioni europee delle due formazioni.