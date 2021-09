Per la prima volta dopo la finale di Champions League si trovano di fronte Chelsea e Manchester City. Secondo i betting analyst sarà una partita all’insegna dal grande equilibrio. Sia l’«1» a favore dei Blues che il colpo esterno degli uomini di Guardiola si gioca a 2,73 mentre sale a 3,23 il pareggio.

Nonostante siano due degli attacchi più prolifici dell’intera Premier League, il punto di forza delle due squadre è la difesa. Per entrambe un solo gol subito nelle prime cinque di campionato che fa propendere i bookie per l’Under 2.5 proposto a 1,77 contro il 2,02 dell’Over 2.5. Nella notte di Oporto a decidere la partita fu il gol di Kai Havertz con una nuova rete del tedesco che vale 3,60 volte la posta, ma per i bookie il favorito ad entrare nel tabellino dei marcatori è Romelu Lukaku in quota a 2,40. In casa Citizens solo lo spagnolo Ferran Torres ha realizzato più di una rete in campionato ed un suo nuovo acuto si gioca a 3,40 stessa quota del compagno di reparto Gabriel Jesus.