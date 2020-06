La Premier League prosegue la stagione dopo il ritorno alla normalità della settimana scorsa. A completamento della giornata 31 di Premier League c’è il posticipo di lusso tra Chelsea e Manchester City. L’incontro, in programma giovedì allo Stamford Bridge alle ore 21.15, si prevede alquanto suggestivo e avvincente per la caratura delle due formazioni. I Blues, guidati dall’ex centrocampista Lampard, hanno vinto con tanta sofferenza l’ultima trasferta del Villa Park, grazie a Pulisic e Giroud. Vittoria che è valsa doppia per il Chelsea, dato che ha aumentato il distacco dalle inseguitrici e consolidato il quarto posto. Il City di Guardiola, nonostante il Liverpool sia vicino alla conquista del campionato, sta concludendo nel migliore dei modi la stagione dopo aver distrutto sia l’Arsenal, sia il Burnley. I campioni in carica, con la Premier ormai sfumata, si concentrano sulla conquista della FA Cup, anche se il sogno resta la Champions League, competizione che manca ancora nella bacheca dei Citizens e che riprenderà ad agosto. Ma chi riuscirà a vincere la sfida di giovedì sera consolidando la posizione in classifica? I betting analyst prevedono un facile successo degli ospiti quotandoli 1,85. Ben più lontano il pareggio, fissato, come riporta Agipronews, a 3,65, e la vittoria dei padroni di casa a 4,10. I bookmaker inoltre pensano che potrà essere un match ricco di gol, anche grazie al Chelsea che risulta un team con un attacco molto prolifero: sono 53 i gol segnati fino ad oggi. Tanti sono anche i gol subiti: ben 40, il che è sinonimo di una difesa non impeccabile. Il segno "goal" è fissato in lavagna a 1,60.