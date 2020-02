Penultimo appuntamento del 26esimo turno di Premier League e a chiudere la giornata un big match a Stamford Bridge: alle 21 si affrontano Chelsea e Manchester United, un match chiave per la corsa a un posto nell'Europa che conta. Se i Blues sono quarti a quota 41 punti, la squalifica del Man City per due anni dalle competizioni europee infatti, in attesa dell'esito del ricorso, ha riaperto la lotta Champions League anche per i Red Devils, fermi a 35 punti e a -5 dal Tottenham quinto.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Lampard si affida alla buona tradizione casalinga del Chelsea contro il Man United: una sola sconfitta nelle ultime 17 gare interne di Premier contro i Red Devils, nessuna sconfitta nelle ultime sei sfide complessive. Solskjaer tuttavia, forte del 4-0 dell'andata a Old Trafford, cerca il doppio successo stagionale contro i Blues che nel torneo manca dal 1987/88; United, inoltre, che in stagione ha già battuto 2-1 il Chelsea a Stamford Bridge in EFL, la Coppa di Lega. Due squadre infine non in salute nell'ultimo periodo: il Chelsea non vince da tre partite in Premier (2 pareggi, 1 sconfitta), lo United ha raccolto solo 4 punti su 15 disponibili nel 2020.



Fischio d'inizio ore 21, su Calciomercato.com la diretta di Chelsea-Manchester United.