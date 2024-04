Premier League, chi vince il titolo fra Arsenal, Manchester City e Liverpool? I tre calendari a confronto

un' ora fa



Cade il Liverpool, vince il Manchester City, c'è attesa per l'Arsenal contro l'Aston Villa, ma la corsa per la vittoria della Premier League 2023/24 rimane apertissima anche a 6 giornate dalla fine. La classifica recita 73 per i Citizens di Pep Guardiola, 71 per i Gunners di Mikel Artenta con una partita in meno e 70 per i Reds di Jurgen Klopp che si stanno leccando le ferite per il ko con il Crystal Palace.



Eppure tutto è davvero ancora possibile perché in 6 giornate ci sono ancora tantissimi intrecci, con rivali storiche, derby e partite che si incastrano con la lotta per l'Europa e con quella per non retrocedere. Chi ha quindi il calendario peggiore? E quali sono le partite più a rischio? Ecco il confronto, gara per gara.