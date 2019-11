Il fattore campo pesa come un macigno nella valutazione degli analisti, secondo Agipronews, su Manchester City-Chelsea, big match della 13esima giornata di Premier League. La squadra di Guardiola è super favorita a 1,42, proprio in virtù del suo rendimento interno: nell'ultimo anno solare, in casa, ha perso solo due volte e pareggiato una, vincendo il resto delle partite giocate. Contro una media così all'Etihad, non può nulla nemmeno il lanciatissimo Chelsea allenato da Frankie Lampard, che nell'ultimo turno ha centrato la sesta vittoria di fila in campionato scavalcando proprio il City e piazzandosi al terzo posto in classifica. Sui Blues la quota sale fino a 6,50, mentre il pareggio è fissato a 4,90. Risultato finale a parte, da City-Chelsea è lecito aspettarsi una partita apertissima, con reti a raffica: le medie realizzative di entrambe non mentono, i Citizens hanno il miglior attacco della Premier, con 35 gol all'attivo, i Blues rispondono con 27; una gara da Over, quindi con almeno tre reti segnate, viaggia a 1,38. Quanto ai nomi dei marcatori, i più caldi sono Sergio Aguero (9 le sue reti fino a qui) da una parte, e la rivelazione Tammy Abraham (10 gol) dall'altra, dati a 1,75 e 2,20 nelle scommesse sui bomber.