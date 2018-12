Piombato al terzo posto per effetto di un’improvvisa crisi (tre sconfitte nelle ultime quattro partite) il Manchester City è chiamato a risalire la china nell’impegno esterno con il Southampton, domenica pomeriggio. Davvero sorprendente la serie nera degli uomini di Guardiola che in precedenza avevano dettato legge in Premier con 13 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Il calendario dà loro una mano, perché i Saints lottano alle soglie della zona retrocessione e giovedì scorso, ricorda Agipronews, hanno perso sul loro terreno contro il West Ham (doppietta dell’ex laziale Felipe Anderson). Il pronostico Stanleybet.it è nettamente orientato al «2», che vale appena 1,30. Ben poche le speranze dei padroni di casa, a giudicare dal 9,35 del segno «1», alto anche il pareggio a 5,35.