Manchester City e Tottenham ancora di fronte all’Etihad. Dopo lo spettacolare match di Champions, finito con la qualificazione degli Spurs, questa volta si gioca per la Premier League. La squadra di Guardiola oltre che per vendicarsi dell’eliminazione, vuole vincere per restare nella scia del Liverpool, primo con due punti in più. I Citizens, che in campionato hanno vinto nove volte di fila (e hanno una partita in meno dei Reds), riporta Agipronews, sono dati come ampiamente favoriti, a 1,37 su Stanleybet.it. Si gioca a 5,75 il pareggio mentre il successo degli Spurs viaggia a 8,50. Visto com’è andato a finire l’ultimo confronto (4-3 per il City, ma a passare sono stati gli Spurs) gli analisti Stanleybet.it si aspettano un’altra gara dalle mille emozioni. L’Over (almeno tre reti complessive) viaggia a 1,40, la versione extralarge (dalle quattro marcature in su) è data a 2,00. Quanto ai nomi dei marcatori, nel City spicca Sterling, in Champions autore di una doppietta e del gol che avrebbe qualificato i Citizens se non fosse stato annullato. Una sua rete viaggia a 2,00. Tra gli Spurs, il gol di Fernando Llorente (che ha segnato la rete qualificazione ieri sera) vale invece 4,50.