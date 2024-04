Premier League, contro lo Sheffield quote rasoterra per il Liverpool. Chelsea-Manchester United, i bookie puntano sul fattore campo

Lanon si ferma mai. Il massimo campionato inglese è in campo per il turno infrasettimanale, che si chiuderà domani con il testa-coda tra. Quote rasoterra per i Reds, vittoriosi a 1,07, mentre il colpo a sorpresa dello Sheffield vale ben 22 volte la posta, con il pari in lavagna a 13. Tutto facile sulla carta per la squadra di Klopp: i bookie prevedono anche molti gol ad Anfield, con l'opzione Over 3,5 in vantaggio a 1,53 rispetto all'Under 3,5, offerto a 2,30. Momo Salah in pole tra i possibili marcatori a 1,35, seguito da Darwin Nunez a 1,53.

Quasi in contemporanea, a Stamford Bridge, grande classico tradue big che stanno attraversando un periodo di transizione e guardano da lontano la splendida lotta tra Liverpool, Arsenal e City per il titolo. Gli esperti puntano sul fattore campo a discapito della situazione in classifica, che vede i Blues a otto punti dai rivali: segno «1» in vantaggio a 1,95, successo esterno proposto a 3,35 e pareggio, risultato degli ultimi tre incroci in Premier a Stamford Bridge, a 4,05. Sfida tra giovani centravanti per il gol: l'ex Atalanta Rasmus Hojlund insegue a 2,65 Nico Jackson, in lavagna a 2,40.