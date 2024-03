Premier League: cosa succede se Arsenal e Liverpool arrivano a pari punti

E' l'Arsenal la nuova capolista della Premier League. Il successo dei Gunners 2-1 contro il Brentford e il pareggio di oggi tra Liverpool e Manchester City hanno riscritto le gerarchie in Inghilterra. La squadra di Arteta ha 64 punti, gli stessi dei Reds, mentre i Citizens inseguono a 63. Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti?



Il regolamento della Premier League parla chiaro, se due squadre chiudono il campionato con gli stessi punti non contano gli scontri diretti. Sale sul trono d'Inghilterra chi ha una differenza gol migliore. A seguire, nell'ordine, valgono come criteri il maggior numero di gol segnati, i punti negli scontri diretti, il maggior numero di gol segnati in trasferta negli scontri diretti.