Premier League, Crystal Palace-Wolverhampton e Manchester City-Bournemouth LIVE

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Premier League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Si chiude la 37esima e penultima giornata dicon i due match restanti e che si disputano in questo martedì sera, entrambi alle 21.Attenzione massima al, che contro ilcerca punti per la corsa a un posto in Champions League.Nell'altra partita il, fresco vincitore della FA Cup battendo in finale proprio il City di Guardiola, se la vede con il