La Premier League ha venduto i diritti televisivi domestici per quattro anni dal 2025 al 2029 a Sky e TNT per una cifra da record: 6,7 miliardi di sterline, pari a 7,8 miliardi di euro. La Bbc ha mantenuto i diritti per la trasmissione degli highlights di giornata in chiaro. Si tratta del più grande contratto in ambito sportivo mai sottoscritto nel Regno Unito: circa 1,95 miliardi di euro all'anno, più del doppio dei 900 milioni a stagione che prende la Serie A italiana.