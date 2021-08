Era il 29 novembre del 2020 quando Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton, si è infortunato gravemente alla testa dopo uno scontro con David Luiz. Frattura al cranio e spavento incredibile per il messicano, che ha rischiato molto. Jimenez è rimasto fuori dai campi per tanto tempo, saltando tutta la seconda metà della scorsa stagione, rientrando solo all'ultimo in panchina. Oggi è tornato in campo, da titolare, nella prima giornata di Premier League contro il Leicester, con l'infortunio definitivamente lasciato alle spalle. Una bella notizia per lui, per il Wolverhampton e per tutto il mondo del calcio.