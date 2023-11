gli occhi di tutta Europa saranno rivolti al Tottenham Hotspur Stadium, dove andrà in scena il. Nella capitale la tensione si avverte da una settimana e ci sono tutti i presupposti per un Monday Night avvincente e ricco di colpi di scena.non sarà solamente la partita del Monday Night di Premier,anche. E' lui il grande ex della sfida, che, come le vittorie su Manchester City e Ajax per raggiungere lapoi persa contro il Liverpool,, che hanno portato gli Spurs a prendere la decisione dell. E', quindi, innegabile che l'avventura di Pochettino sulla panchina del Tottenham, fino al momento dell'esonero, sia stata positiva., infatti,della storia del club. In conferenza stampa, l'ex in questione, non ha messo da parte i sentimenti e ha parlato così del suo ritorno al Tottenham Hotspur Stadium: "Tornare qui è davvero speciale. Soprattutto dopo quattro anni, in un luogo in cui abbiamo condiviso ricordi straordinari".ed è uno dei big match più attesi da sempre in Inghilterra. I due club londinesi, dalla finale di FA Cup del 1967 vinta dal Tottenham per 2-1, hanno sviluppatoanche a causa del fatto che il Chelsea, storicamente, ospitava hooligans di ideologie politiche di estrema destra, in netto contrasto con le origini ebraiche di una parte della tifoseria del Tottenham.- Il, allenato da Postecoglou, èe sta giocando un calcio ad altissimo livello. La situazione in classifica vede il Manchester City in testa con un solo punto di vantaggio sugli Spurs. Ilpotrebbe, quindi, esseretentare il controsorpasso alla squadra allenata da Pep Guardiola e- Se da una parte il Tottenham sta volando, dall'altra ilsta avendo grandi difficoltà ein campionato. Isono, per mezzo del Brentford, e arrivano, così, al Derby in grande difficoltà, ma con la voglia di riscattare il disastroso cammino fatto fino ad oggi.TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Emerson; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Richarlison; SonCHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Thiago Silva, Colwill, Cucurella; Gallagher, Caicedo; Madueke, Palmer, Sterling; Jackson