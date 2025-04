Premier League, esordio per il baby Monga con il Leicester: perchè la sua maglia era senza sponsor?

Getty Images

Ethan Nwaneri (Arsenal) - 15 anni e 181 giorni

Jeremy Monga (Leicester) – 15 anni e 271 giorni

Matthew Briggs (Fulham) - 16 anni e 68 giorni

Isaiah Brown (West Brom) - 16 anni e 117 giorni

Aaron Lennon (Leeds) - 16 years e 129 giorni

Nella serata di lunedì 7 aprile 2025, nel posticipo della Premier League travinto dagli uomini di Eddie Howe con il punteggio di 3-0 - grazie alla doppietta di Murphy e al gol definitivo 3-0 di Barnes, tutte marcature arrivate nel primo tempo - il classe 2009, di proprietà dei padroni di casa,ha fatto il suo esordio nel massimo campionato inglese, diventando il secondo giocatore più giovane a esordire nella storia della Premier all'età di. Solo Ethan Nwaneri (a 15 anni e 181 giorni) dell'Arsenal ha registrato la prima presenza nel torneo prima rispetto al giocatore del Leicester. Di seguito la top-5 dei più giovani a esordire in Premier League:ESORDIO -, prendendo il posto di Bilal El Khannouss. Il tecnico olandese, proprio in settimana, aveva parlato così del talento classe 2009: "Sta crescendo molto bene e si vede quanto è bravo”. Cresciuto nel settore giovanile del Leicester, Monga in questa stagione ha registrato otto presenze in Premier League 2 mettendo a segno due reti e servendo due assist.

- Ma la sua giovanissima età non è l'unico aspetto da segnalare relativamente al suo esordio in Premier: infattiLe regole della Premier League infatti stabiliscono che nessun giocatore di età inferiore ai 18 anni può promuovere il gioco d'azzardo; per questo la necessità di indossare una divisa diversa da quella dei compagni.