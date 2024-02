Se la notizia non fosse seria, verrebbe quasi da sorridere. E invece in Inghilterra ed in Premier League, il campionato più popolare al mondo, il tema della dipendenza da gas esilarante - conosciuto scientificamente come protossido di azoto - sta diventando particolarmente grave e sentito. Come rivela l’edizione odierna del Daily Mail, una celebrità - la cui identità viene tenuta segreta per motivi di privacy - sarebbe stata costretto al ricovero in una clinica specializzata per la cura dalle dipendenze. Tutto è partito dalla denuncia inoltrata dalla famiglia del giocatore, secondo i particolari forniti anche da un altro tabloid, il Sun: la preoccupazione della famiglia del calciatore è emersa quando la polizia ha fermato l’auto del giocatore e ha scoperto numerose bombole di gas. Tuttavia, la polizia non è stata in grado di intervenire in quanto non è riuscita a determinare a chi appartenessero le bombole trovate nell’auto. L’incidente, avvenuto poco prima di Natale, ha spinto la famiglia a rivolgersi al club per chiedere aiuto.



QUANTI CASI - La notizia ha assunto enorme rilevanza in Inghilterra, perché il caso del calciatore in questione non sarebbe isolato. La questione del protossido di azoto all’interno della Premier League è stata sollevata, con una stella del calcio che ha recentemente speso una considerevole somma di denaro per bombole di gas durante il suo compleanno. La fonte ha sottolineato che molti giocatori, forse ignari del fatto che il protossido di azoto sia ora considerato una droga di classe C, lo utilizzano senza rendersi conto dei potenziali pericoli. Alcuni calciatori, tra cui Jack Grealish, Dele Alli, Leon Baily e Kyle Walker, sono stati fotografati con gas esilarante, con casi di dipendenza precedentemente documentati, come nel caso di Alli, che è stato in riabilitazione negli Stati Uniti per dipendenza dai sonniferi. Foto condivise sui social media mostrano situazioni di festa con grandi quantità di protossido di azoto, indicando un problema diffuso tra i giocatori della Premier League.



RISCHI MORTALI - Il protossido di azoto, privo di colore e odore, è ampiamente utilizzato nelle feste, con gli utenti che sostengono che induca sensazioni di euforia, stordimento e, in alcuni casi, allucinazioni. Benché il possesso del protossido di azoto non sia illegale, il sito di consulenza sui farmaci Frank avverte dei rischi, inclusa la possibilità di morte a causa di mancanza di ossigeno.