Dopo il ritorno di Bundesliga, Liga e Coppa Italia, torna un altro grande appuntamento per gli appassionati di calcio. La Premier League è pronta a riaccendere i riflettori e, una volta messi in pari i conti con i recuperi, dal 19 giugno via alla 30esima giornata. Alle 21.15 di venerdì, occhi puntati su Londra, dove Mourinho sfida il suo passato in Tottenham-Manchester United. I Red Devils, quinti a quota 45, vogliono confermare la posizione per l’accesso in Europa e partono in leggero vantaggio, a 2,45. Subito dietro i padroni di casa, la cui quota è a 2,80, con il pareggio a 3,35. Domenica 21 giugno, con il campionato appena ripreso, la Premier League potrebbe già incoronare il Liverpool. I Reds, infatti, puntano a centrare un titolo che manca da 30 anni esatti, ma per farlo dovranno vincere - e sperare in due sconfitte del Manchester City contro Arsenal e Burnley - il derby contro l’Everton, per il quale sono in netto vantaggio. La quota di Klopp e i suoi è a 1,58, il pareggio e il successo dei Toffees di Ancelotti appaiono difficili a 4,00 e 5,65. La squadra di Guardiola, tuttavia, darà ancora una volta battaglia, visto l'1,15 offerto per il successo sul Burnley nella partita di lunedì 22.