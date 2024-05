(dall 1992 a oggi, quindi dal cambio nome in Premier League per il campionato inglese)Un traguardo che cementifica ancor di più i Citizens nella leggenda., la prima con il nuovo format. Gli Spurs si qualificano in Europa League, grazie alla quinta posizione blindata in campionato.Nel caso in cui vincesse lo United, ecco che i londinesi scivolerebbero in Conference. Il Newcastle 7° deve sperare una vittoria degli Sky Blues per non essere fuori da ogni competizione continentale. Se i Red Devils vincessero la FA Cup, i Magpies rimarrebbero a bocca asciutta d'Europa, con la formazione di ten Hag che accederebbe all'Europa League, pur essendo arrivati ottavi in Premier (un posizionamento che li vedrebbe fuori da ogni torneo continentale).

Ma questo perchè? C’è, infatti, un particolare da ricordare: accedono alla fase a gironi della UEFA Europa League 2024-2025 la 5ª squadra classificata (il Tottenham) e la vincente della FA Cup; la vincente della League – Carabao - Cup (il Liverpool) accede agli spareggi della UEFA Europa Conference League 2024-2025, a meno che non sia già qualificato, via campionato, a un'altra competizione europea.. Ma se i Red Devils (che hanno terminato il campionato all'8° posto) vincessero anche la FA Cup, ecco che sarebbe valido tale spot per l'Europa League, lasciando al 6° posto (quindi al Chelsea) l'accesso in Conference.

MANCHESTER CITY Campione d’Inghilterra e qualificato alla Champions League 2024/25

ARSENAL, LIVERPOOL e ASTON VILLA qualificate alla Champions League 2024/25

TOTTENHAM qualificato all’Europa League 2024/25

CHELSEA qualificato alla Conference League 2024/25 (a meno che il City non vinca l'FA Cup: in tal caso, sarebbe Europa League, con il Newcastle in Conference)

LUTON TOWN, BURNLEY E SHEFFIELD UNITED retrocesse in Championship

Tornano in Championship, infine, le tre neopromosse: Luton Town (prima squadra di sempre a risalire, dal 1992 a oggi, dalla quinta divisione alla Premier), Burnley e Sheffield United.