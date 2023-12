La Premier League non si ferma e anche il giorno di Santo Stefano prosegue con il tradizionale Boxing Day. Si apre con Newcastle-Nottingham Forest, a partire dalle 13.30, mentre alle 16 sono in programma due sfide: Bournemouth-Fulham e Sheffield United-Luton Town. Andando avanti, a partire dalle 18.30 ecco il Liverpool ospite del Burnley di Vincent Kompany, per mettere momentaneamente la testa sopra ad Arsenal e Aston Villa in classifica. Si chiude infine proprio con l'Aston Villa, che - con altrettante ambizioni di classifica - vola in trasferta all'Old Trafford. Alle 21, chiude il Boxing Day Manchester United-Aston Villa.