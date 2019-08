Manchester City a caccia del terzo titolo consecutivo in Premier League: alla vigilia del ritorno in campo (si parte domani con Liverpool-Norwich) i betting analyst puntano ancora una volta sulla squadra di Guardiola, favorita a 1,33 sul tabellone Snai. In prima fila si conferma anche il Liverpool, la scorsa stagione in lotta fino all’ultimo con i Citizens: dopo il trionfo in Champions, il ritorno alla vittoria in campionato (che manca dalla stagione 1989-90) si gioca a 3,00. Fuori dai giochi, almeno per il momento, le altre contendenti: il Tottenham è terzo nella lista dei bookmaker, riferisce Agipronews, ma lontanissimo a 20,00, mentre per l’Arsenal si sale a 25,00. La partenza di Lukaku pesa sulla valutazione del Manchester United, ora a 35,00, e i quotisti rimangono freddi anche nei confronti del Chelsea targato Lampard, dato a 40 volte la posta.