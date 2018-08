Viaggia a punteggio pieno in Premier League, ma non ha ancora convinto i bookmaker che può essere il vero antagonista del Manchester City per conquistare il titolo. Il netto ko rimediato nella finale di Supercoppa inglese (non tanto per il risultato, 2-0, quanto per il dominio subito in campo) pesa ancora nel giudizio dei quotisti internazionali. Stabile il valore del Chelsea nella scommessa su chi vincerà il campionato: era a 12,00 due settimane fa e non si è spostato di un soffio dopo le prime due giornate. Il City, pure a punteggio pieno, resta quindi il grande favorito per il trionfo finale e, al contrario, sugli uomini di Pep Guardiola c’è stata una variazione verso il basso: da 1,60 a 1,50. Al momento, il pericolo numero uno per il Chelsea è rappresentato dal Liverpool (che ha strapazzato 4-0 il West Ham all’esordio e scenderà di nuovo in campo questa sera) sceso da 4,50 a 4,00 sulla lavagna delle scommesse. Si alza invece palesemente la proposta sul Manchester United, che partiva già indietro nelle valutazioni dei bookmaker e che dopo il ko dell’ultimo turno a Brighton è passato da 10,00 a 20,00.